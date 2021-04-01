雖然A股暫時反彈乏力，但恒科指以及新經濟股也普遍回升力度漸強，前者已升破20天線，且在長假期前夕大升，反映投資者入市信心高漲，買盤動力較想像中更強。

短線來說，進取之選可以半新股嗶哩嗶哩（9626）為入市對象。雖然上市初期跌破招股價，但連續兩日急升經已全無蟹貨，二來市值遠低於快手（1024），即使兩者未必具直接可比性，但快手蟹貨太多，股價反彈阻力大，同屬視頻股的嗶哩嗶哩或會成為資金換馬對象。

另一更投機之選是心動（2400）。心動本是頭條系的遊戲概念股，而B站剛宣布以9.6億元、每股42.38元認購2266萬股，持股量4.72%。消息刺激心動股價大升15%。由於是首天反彈，料後市再升空間仍大。

張兆聰

明報首席評論員