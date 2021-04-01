但是隨著更多高毛利率的產品及新產品投入市場，王貴升相信足以支持整體毛利率上升。集團會視乎市場動態發展，按需要投入生產設施。研發費用在去年大增逾五成之後，佔銷售比例提高至4.2%之後，今年仍然會進一步上升及持續加大。他指出，集團的毛利率已由2019年度的44%，已經提高至2020年度的52.9%。未來集團部署在醫療、保健領域及尼古丁傳輸系統方面開發，冀成新的業務增長點。雖然新領域的產品研發費高，但毛利率亦高，加上集團可提高營運效率，因此有望保持高毛利率。

新產品方面，他們已經在去年9月向美國聯邦食品藥品管理局提交與尼古丁傳輸系統相關產品的預上市申請，並與局方提問作良性互動中，落實審批時間取決於局方。集團自有品牌的產品在美國市場佔前數名之一，在不同國家的市場排名由第一至三不等，期望將來繼續保持市場前列。

現時思摩爾的產能使用率處於63.6%水平，王貴升稱，這有助公司預留空間供將來的市場空間，保留足夠儲備。邱凌雲補充，產能除去年上半年受影響之外，下半年已回復標準的產能，全年計沒有對產能構成太大影響，目前亦正常生產之中。

對於內地工信部發徵求意見稿，擬加強對內地電子煙及新型煙草產品的規管方面，王貴升指出，他們對國家有利行業長期發展的舉措，會支持和擁護。

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