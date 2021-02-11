恒指半日升321點 ATMXJ全線揚 JS環球生活績後升12%
文章日期：2021年4月1日 12:20
恒指半日升321點或1.13%，報28699點，成交金額894億元；國指升150點或1.37%，報11122點。恒生科技指數收報8472點，升3.53%。
ATMXJ全線揚，騰訊（0700）領軍，收報639元，升4.75%，推高大市129點；京東（9618）收報333元，升3.42%；阿里巴巴（9988）收報223.6元，升1.64%；美團（3690）收報317.4元，升6.44%，是升幅最大的藍籌；小米（1810）收報26.4元，升2.52%。嗶哩嗶哩（9626）開市已創上市新高，見879元，收報869.5元，升5.01%。
汽車股走高，比亞迪（1211）收報177元，升7.34%；吉利（0175）收報20.4元，升3.13%；長城汽車（2333）收報23.4元，升8.58%。
昨日偏軟的豬肉股今日反彈，萬洲（0288）收報6.59元，升4.6%；雨潤食品（1068）升1.16%，報0.87元；中糧家佳康（1610）升1.5%，報4.05元。
JS環球生活（1691）績後向上，收報23.65元，升12.35%。
藍籌中以龍湖（0960）表現最差，半日跌1.75%，收報50.6元。
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