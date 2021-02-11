製造業供給、需求繼續保持擴張，但擴張速度已連續四個月放緩。中國製造商在3月繼續增產，但整體增速輕微放緩至小幅水平，為11個月來最低。企業普遍反映市場在疫後進一步復蘇，客戶訂單增加，支撐了最近產出增長。

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓。 3月就業指數連續第四個月位於收縮區間，收縮程度略有緩和。

展望未來一年，製造業企業普遍相信產出將會繼續增長，樂觀度較2月略有放緩，但仍為過去七年以來的較高水平。業界的增長預期普遍與疫情將要結束、全球需求將會復蘇等預期因素有關。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年3月製造業總體維持恢復態勢，供求兩端復蘇動能同步減弱，海外需求出現明顯改善，就業壓力依然存在。製造業企業家對未來經濟恢復和疫情控制仍充滿信心，生產經營預期指數仍大幅高於長期均值。通脹仍是未來關注的重點，價格指數已連續數月上升，通脹壓力不斷凸顯，制約了未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。

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