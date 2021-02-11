港股高開216點 ATMXJ向上 嗶哩嗶哩創上市新高
文章日期：2021年4月1日 09:26
標指納指向好，港股今早高開216點或0.77%，報28594點，成交金額40億元；國指今早高開113點或1.04%，報11085點。恒生科技指數開市報8336點，升1.86%。
ATMXJ向上，騰訊（0700）領升，升2.87%，報627.5元，貢獻恒指78點。阿里巴巴（9988）報223元，升1.36%；美團（3690）報307元，升2.95%，為表現最好藍籌；小米（1810）報26.3元，升2.14%；京東（9618）報328.6元，升2.05%。
藍籌中以龍湖（0960）表現最差，跌1.94%，報50.5元。新經濟股有支持，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見838元，報838元，升1.21%。
其餘個股方面，路透社引述消息指，中國考慮設立新的交易所，吸引在海外上市的公司。另外，港交所（0388）倡放寬中概股來港第二上市條件，傳統中企亦可回流。港交所升0.66%，報460.4元。
思捷環球（0330）中期虧損收窄至4.14億，不派息，開市報0.78元，升1.3%。
JS環球生活（1691）去年純利急升7倍至3.44億美元，開報22.2元，升5.46%。
希瑪眼科（3309）去年轉虧，蝕624萬元，派末期股息2仙，開報5.49元，無升跌。
恒大（3333）去年純利削逾五成，派息0.152人幣，核心利潤跌26%。恒大主席許家印表示，今年內計劃將房車寶上市。恒大開報14.3元，跌3.38%
中芯（0981）去年股東應佔利潤7.16億元美元，按年增近2.05倍，開報25.15元，升1.82%。
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