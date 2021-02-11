亞股方面，日經平均指數今早高開263點或0.9%，曾升最多373點或1.28%，現報29532點，升1.21%。

韓國首爾綜合指數今早高開12點或0.4%，最多升過28點或0.94%，現報3082點，升0.68%。

澳洲股市今早高開0.03點或0%，曾升最多29點或0.43%，現報6810點，升0.29%。

焦點股份

JS環球生活（1691）去年純利急升7倍至3.44億美元，大幅優於預期的2.78億美元，擬派末期息每股0.2661港元。

希瑪眼科（3309）去年轉虧，蝕624萬元，派末期股息2仙。

吉利汽車（0175）母企吉利控股集團擬重啟沃爾沃汽車IPO計劃 ，估值約1560億元。

周黑鴨（1458）去年少賺63%，末期息0.08元。

融信中國（3301）去年少賺23.02%至24.28億元人民幣（下同），每股基本盈利為1.43元，每股派末期息0.5港元，按年減16.7%。

恒大（3333）去年純利削逾五成，派息0.152人幣，核心利潤跌26%。恒大主席許家印表示，今年內計劃將房車寶上市。

路透社引述消息指，中國考慮設立新的交易所，吸引在海外上市的公司。另外，港交所（0388）倡放寬中概股來港第二上市條件，傳統中企亦可回流。

早前宣布造車的小米（1810）昨日再公布，斥資4.99億元，回購約1930.76萬股股份，佔已發行股數0.08%，每股回購價介乎25.5元至26.2元。

中芯（0981）去年股東應佔利潤7.16億元美元，按年增近2.05倍。