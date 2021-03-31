財匯局調查礙發業績 康宏復牌聆訊無定案
文章日期：2021年3月31日 21:35
港交所上市委員會日前（30日）就康宏環球（1019）復牌進行覆核聆訊，據消息指，由於早前康宏股東會有自稱投資者在現場引發衝突，委員會在一周前才通知康宏，由原定到港交所辦公室與會改以視像形式舉行聆訊。消息又指，由於財匯局介入調查康宏核數師中匯安達此前三份年報的審核工作，阻延康宏印發去年度業績，令復牌進度仍未有定案。
據消息人士透露，財匯局的調查工作目前進展緩慢，未能就調查提供明確時間表，中匯亦有機會因財匯局展開調查而辭任康宏核數師職務，令一度「看到曙光」的康宏再度復牌無期。
財匯局早前高調發出聲明對多間核數師事務所展開調查，包括涉及冠華國際（0539）帳目問題的德勤及對康宏2017年至2019年度財務報告發表「保留意見」的中匯。康宏現時未就復牌覆核聆訊發出公告。
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