據消息人士透露，財匯局的調查工作目前進展緩慢，未能就調查提供明確時間表，中匯亦有機會因財匯局展開調查而辭任康宏核數師職務，令一度「看到曙光」的康宏再度復牌無期。

財匯局早前高調發出聲明對多間核數師事務所展開調查，包括涉及冠華國際（0539）帳目問題的德勤及對康宏2017年至2019年度財務報告發表「保留意見」的中匯。康宏現時未就復牌覆核聆訊發出公告。

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