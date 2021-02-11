加密貨幣投資平台Kikitrade獲800萬美元Pre-A輪融資
文章日期：2021年3月31日 21:15
加密貨幣投資平台Kikitrade公布，日前完成800萬美元（約6.24億港元）的Pre-A輪融資，由區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、台灣創投基金心元資本，以及區塊鏈遊戲公司Animoca Brands聯合領投；領投財團同時加入Kikitrade董事局。Kikitrade由區塊鏈集團Everest Ventures Group孵化，由2020年10月起試行，2021年的年度交易量預計將突破10億美元。
是次融資將用作積極開拓台灣、東南亞、澳洲等市場，逐步推動亞太區加密貨幣的普及化。同時， 為了完善用戶體驗，將會優化現有交易系統、升級社區內容、提供方便易用的「非同質化代幣」NFT和「去中心化金融」DeFi的入口。
Kikitrade聯合創辦人吳德灝希望打造一款類似富途的加密貨幣配置平台，提供簡易的投資體驗、灌輸正確投資知識，將投資加密貨幣的門檻降低，讓普羅大眾都能參與，推動加密貨幣破圈。Kikitrade沒有設最低投資額，用戶可用少至1美元（約7.8港元）參與投資。
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