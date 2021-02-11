是次融資將用作積極開拓台灣、東南亞、澳洲等市場，逐步推動亞太區加密貨幣的普及化。同時， 為了完善用戶體驗，將會優化現有交易系統、升級社區內容、提供方便易用的「非同質化代幣」NFT和「去中心化金融」DeFi的入口。

Kikitrade聯合創辦人吳德灝希望打造一款類似富途的加密貨幣配置平台，提供簡易的投資體驗、灌輸正確投資知識，將投資加密貨幣的門檻降低，讓普羅大眾都能參與，推動加密貨幣破圈。Kikitrade沒有設最低投資額，用戶可用少至1美元（約7.8港元）參與投資。

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