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港交所倡放寬中概股來港第二上市條件 傳統中企亦可回流

文章日期：2021年3月31日 20:30

港交所（0388）刊發諮詢文件，建議大幅放寬海外中概股回港第二上市條件，當中包括非創新類型公司，如非採用WVR（同股不同權架權）亦可第二上市、降低上市值門檻，以及海外上市中概股，可保留不合乎本港WVR的規格下作雙重主要上市。