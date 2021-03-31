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港交所上市主管陳翊庭表示，將繼續推進港交所的戰略規劃，吸引區內以至全球大型企業來港作主要上市或第二上市，為其增長融資。

她相信，這次提出簡化相關規定及優化上市制度的建議，將吸引更多希望從香港的高流動性金融市場受益的國際與中國內地公司，同時確保維持香港市場的質素和高水平的股東保障制度。

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