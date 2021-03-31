2月港元存款流失萬億元 主要受新股活動影響
文章日期：2021年3月31日 18:32
2月份存款總額及港元存款分別按月下跌7%及11.8%，以金額計，港元存款較1月份流失1.02萬億元。但金管局強調，撇除新股認購貸款所產生的存款，2月份認可機構的存款總額及港元存款的跌幅，分別為2%及2.7%，主要由於企業客戶以存款償還數筆大額貸款。
金管局強調，2月份的貨幣統計數字受到年初大型新股認購活動的資金進出影響，若撇除新股認購貸款所產生的存款，2021年首兩個月的存款總額及港元存款分別上升1.1%及2.5%。
另外，香港人民幣存款在2月下跌4.6%，於2月底為7610億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為4411億元人民幣，而1月份的數字為5813億元人民幣。
貸款數字同樣受新股因素而波動，2月份總貸款及墊款總額按月跌7.7%，當中在香港使用的貸款按月跌10.7%。若撇除新股認購貸款，2月份貸款按月下跌0.9%，2021年首兩個月貸款與墊款總額上升1.7%。
1月份本港新股市場相當活躍，當月中上市的醫渡科技公開發售超購1632倍，凍資6722億元，成為當時的凍資紀錄；1月底招股、2月初掛牌的快手更錄得逾1.28萬億元凍資額，再破凍資紀錄。
這些資金解凍後，近日有流走跡象，3月份港匯回落至7.77水平，目前報7.7742。
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