Cathie Wood表示，市場上不少人不認為無人機是太空探索的一部分，事實上無人機令大型公司處於領先地位。她指京東在中國擁有一間運用無人機最為成熟的物流公司，有助其管理物流供應，其存貨天數較其他電商減少大約25%。

市場亦對ARKX持有串流播放服務商Netflix（NFLX）感到奇怪，ARK分析師Sam Korus另外接受CNBC訪問時指，太空已成為經濟的隱形支柱，目前Netflix有2億個用戶，美國有4000萬人沒有寬頻服務，如果Netflix可以通過衛星擴大用戶和收入，會對Netflix相當重要。

目前有7間太空相關的公司正通過SPAC合併上市，但ARKX全部沒有包括在內，Sam Korus指目前尚在評估之中，他們都在上市前階段，Ark想確保這些公司是真正的長期贏家，特別是因為太空領域有不少公司最終會失敗，或需推遲推出服務。

ARKX宣布持股名單後，網友製作不少迷因圖（Meme）諷刺ARKX，Sam Korus回應指「我們都有留意到，公眾的取笑令我們非常放心，證明我們的研究是獨家。」