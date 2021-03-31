此外，許家印又提到，恒大於2016年「斬件式」出售的恒大糧油、恒大冰泉及乳製品業務等，集團已將恒大冰泉（包含恒大糧油在內）回購49%，認為當時出售是由於該業務與恒大整體六至七千億元的銷售規模並不匹配，故將之出售，但現時恒大正打造衣、食、住、行、康養娛樂等的多元化業務，故又將業務回購，並會包裝策劃上市。

在近日，恒大已為「房車寶」引入了超過163億元的戰投，當中再包括其「大DEE會」老友鄭家純家族及趙令歡等人。

恒大一心再推兩項業務上市，背後壓逼的正是三道紅線及兩集中的政策影響，集團指出，將繼續堅定不移實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略，計劃2021年全年有息負債再下降1,500億元，年底有息負債從7,165億元降至5,600億元。今年1至3月有息負債已下降425億元。集團又計劃將可售住宅土儲總規模未來兩年計劃年均再下降1,500萬平方米，控制在2億平方米左右。

在上述計劃下，恒大的有息負債下降目標是於2021年中期下降到5,900億元以下；2022年中期降至4,500億元以下，及2023年中期降至3,500億元以下，變相令淨負債率在2021年中期降到100%以下，2021年底現金短債比達到1以上，以及2022年底資產負債率降至70%以下，提前半年達成「三條紅綫」降檔目標，成為「綠檔」企業。

記者：方楚茵

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