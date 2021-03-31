路透社：閱文拓北美業務 樂意與Netflix合作
文章日期：2021年3月31日 17:54
據路透社引述閱文集團國際業務主管Sandra Chen報道指，騰訊（0700）旗下、經營網絡文學平台的閱文（0772）正尋求發展北美市場，以增加除國內市場外的需求。該名高層更指，閱文保持開放態度，樂意與國外的視頻平臺合作，如Netflix。
Sandra Chen稱，閱文集團著重於北美市場，目前已擁有基本架構、對於優質內容存在需求、以及現有用戶願意付款購買內容。
路透社報道指，閱文的國際平臺Webnovel 已在北美市場簽約5萬名作家，該集團的目標是今年將該數字倍增。
報道引述分析人士指，騰訊望通過將其豐富的知識產權從動畫，在線文學和視頻遊戲轉移到屏幕上，以打造中國迪士尼。
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