Sandra Chen稱，閱文集團著重於北美市場，目前已擁有基本架構、對於優質內容存在需求、以及現有用戶願意付款購買內容。

路透社報道指，閱文的國際平臺Webnovel 已在北美市場簽約5萬名作家，該集團的目標是今年將該數字倍增。

報道引述分析人士指，騰訊望通過將其豐富的知識產權從動畫，在線文學和視頻遊戲轉移到屏幕上，以打造中國迪士尼。

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