華為去年全年收入8914億元，按年上升3.8%，淨利潤亦升3.2%至646億元，合乎早前「輕增長」的預期，上半年創記錄的5G基站訂單及手機銷售強勁，抵銷了下半年的表現。

彭博報道，特朗普政府去年發起制裁華為，曾經領先的智能手機業務被扼殺，亦阻礙芯片製造和5G發展，至現時的拜登政府亦未有鬆懈跡象，令創始人任正非將開始發展新增長領域，例如智能農業、醫療保健和電動汽車，希望在這些領域佔有一席位，與其他科技巨頭一起定義汽車、家居及辦公網絡的未來發展。

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