其他續投的投資者包括微軟創辦人Bill Gates有份創立的Breakthrough Energy Ventures、石油公司蜆殼旗下的Shell Ventures、Summa quity、SYSTEMIQ。今輪的新增的投資者為英航母公司國際航空集團。經是次新輪融資後，ZeroAvia 募得私人投資逾5500萬美元，自成立以來總集資達7500萬美元。

ZeroAvia完成今輪融資後，可研發整架2MW（兆瓦）氫能傳動的區域客機項目，將加快50座以上的更大型氫能引擎發展，資金亦用於支援現有商務航空採用零排放科技。

ZeroAvia預期，最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場。氫能飛機方案開始時會集中500英里及10至20座載客機、 貨運、農業用等。注入新資金後，eroAvia將於2026年進入50座以上的商用機領域，2030年則可擴至驅動一架100座窄體客機。

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