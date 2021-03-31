匯豐指，超過1000間正使用eClass平台的學校，可利用該方案建立數碼收款渠道，學校和家長雙方均可省卻處理現金的程序。eClass平台接入匯豐後，透過新增的支付功能，應用程式可一站式幫助學校處理學生行政、家長溝通、對賬款項等工序，應用程式將預先輸入付款資料，供家長認證及授權，款項隨即過賬。學校可於應用程式上，查閱學生的付款情況，並發出提示訊息。家長可以使用eClass 賬戶，於應用程式上直接以「轉數快」支付學費、課外活動等不同費用。

匯豐表示，去年經智豐收進行的轉數快電子交易量按年上升七倍；去年新增的商業用戶數亦為2019 年的兩倍。該行提供一系列適用於不同場景的全方位數碼支付服務，例如可於實體店或網上平台使用的二維碼付款，或内置於應用程式的流動交易服務。

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