希瑪眼科表示，2020年年内毛利率為27.7%，按年減少5.5個百分點，毛利1.94億元，按年增1.4%。毛利率的下跌和虧損主要由於2019新型冠狀病毒疫情的不利影響及處於發展階段的昆明及上海的新眼科醫院產生虧損所致。不過香港及中國內地均錄得收益增幅19.3%及23.5%。

另外，集團早前以現金900萬元向公司董事林順潮醫生及李肖婷女士收購希華檢測（國際）有限公司的90%股權，以發展醫學實驗室業務。希華檢測（國際）有限公司已獲香港認可處的香港實驗所認可計劃認可，為香港政府認可的本地2019新型冠狀病毒核酸檢測機構。而在2021年2月10日，集團訂立協議收購CAD/CAM Restorative Dental Centre Limited的60%股權，截至今日，收購事項尚未完成。

希瑪眼科今日收報5.49元，跌0.903%。

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