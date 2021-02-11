年內，集團核心業務利潤為301.3億元，按年跌26.19%；營業額為5072.5億元，按年增6.2%。其中，物業發展部分收入上升6.5%至4945.5億元；物業管理收入達65.6億元，較2019年上升49.8%；投資物業收入達12.8億元，減少6.5%。期內，毛利1226.1億元，按年跌7.77%，主要由於受新冠病毒疫情影響，集 團進行了全國促銷活動，實施銷售價格優惠，銷售均價下降，年內毛利率為24.2%。

去年，集團合約銷售額7232.5億元，按年增長20.3%；合約銷售面積8085.6萬平方米，按年增長38.3%。

截至去年底止，集團總土地儲備項目798個，分布於中國234個城市，總規劃建築面積2.31億平方米，土地儲備原值為4901億元。另外，集團擁有舊改項目 100 個，其中大灣區 78 個（深圳 55 個），太原 8 個，石家莊 2 個，鄭州 2 個，其他城市 10 個。

集團指，未來將繼續堅定不移實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略。有息負債下降目標是：2021年6月30日下降到5900億元以下；2022年6月30日下降到4500億元以下；2023年6月30日下降到3500億元以下。

此外，「三條紅綫」降檔目標是，今年6月30日，淨負債率降到100%以下；2021年12月31日，現金短債比達到1以上；2022年12月31日，資產負債率降至70%以下，達到「三條綠綫」。

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