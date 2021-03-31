金管局：2月新取用按揭貸款額按月減22.5% 新申請亦減5%
文章日期：2021年3月31日 16:48
金管局公布，2月份新取用按揭貸款額較1月份減少22.5%，至193億元；新申請貸款個案較1月份按月減少5%，至12,455宗。
2月份新批出的按揭貸款額較1月份增加1%，至381億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加5%，至52億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加1.8%，至275億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少6.4%，至54億元。
新取用按揭貸款當中，以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的95.5%上升至2月份的95.9%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的2.2%下降至2月份的1.7%。
2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.3%，至15,959億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。
其他報道
恒指跌199點 本季仍升4.2% 科指本季跌2.8% 新股盈滙跌41%
路透社：中國考慮設立新的交易所 吸引海外上市公司如蘋果、Tesla
恒指半日跌88點 失10天及20天線 新股盈滙跌37% 百融雲創跌12%