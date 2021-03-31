2月份新批出的按揭貸款額較1月份增加1%，至381億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加5%，至52億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加1.8%，至275億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少6.4%，至54億元。

新取用按揭貸款當中，以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的95.5%上升至2月份的95.9%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的2.2%下降至2月份的1.7%。

2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.3%，至15,959億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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