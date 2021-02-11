恒指跌199點 本季仍升4.2% 科指本季跌2.8% 新股盈滙跌41%
文章日期：2021年3月31日 16:38
美債息、日圓續升，環球股市第一季最後一日偏軟，恒指今早高開225點見頂，最多跌244點，高低波幅470點。恒指收市跌199點或0.7%，報28378點，成交金額1640億元，較上日減少3.09%，是2021年3月22日1342.38億元成交後最少。國指跌48點或0.44%，報10972點。恒生科技指數收報8183點，升0.04%。
恒指10天線(28522.77點)、20天線(28740.26點)得而復失。
恒指本月累跌2.08%，恒指本季累升4.21%；科指本月累跌8.61%，本季累跌2.87%。
藍籌15隻升，39隻下跌，1隻無升跌。中信（0267）升2.22%，收報7.36元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌12.74%，收報6.3元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升1.57%，收報298.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；友邦（1299）跌1.82%，收報94.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報45.4元，升7.2%；跌幅最大的是鴻騰（6088）收報2.44元，跌3.56%。
本月表現
恒指本月累跌2.08%或601點，跌幅是2020年9月30日後最大，當時收市跌幅為6.82%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升16.04%，其次為交行（3328）及創科實業（0669），分別升13.01%及12.33%。而表現最差的是吉利（0175），累跌21.5%，其次為海底撈（6862）及阿里健康（0241），分別跌16.5%及15.38%。
國指本月累跌2.45%或275點，跌幅是2020年9月30日後最大，當時收市跌幅為5.95%；本月表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升23.51%，其次為石藥（1093）及交通銀行（3328），分別升16.04%及13.01%。而表現最差的是農夫山泉（9633），累跌24.75%，其次為吉利（0175）及京東健康（6618），分別跌21.5%及21.36%。
科指本月累跌8.61%或770點，跌幅是2021年1月1日後最大，當時收市跌幅為12.42%；本月表現最佳的是聯想（0992），累升12.74%，其次為閱文（0772）及海爾智家（6690），分別升6.43%及5.42%。而表現最差的是微盟（2013），累跌22.92%，其次為京東健康（6618）及萬國數據（9698），分別跌21.37%及19.96%。
本季表現
恒指本季累升4.21%或1147點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為16.08%；本季表現最佳的是中信（0267），累升34.06%，其次為交行（3328）及創科實業（0669），分別升20.73%及20.25%。而表現最差的是吉利（0175），累跌25.35%，其次為小米（1810）及海底撈（6862），分別跌22.43%及10.97%。
國指本季累升2.18%或233點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為14.27%；本季表現最佳的是快手（1024），累升134.78%，其次為碧桂園服務（6098）及中信股份（0267），分別升50.23%及34.06%。而表現最差的是農夫山泉（9633），累跌29.41%，其次為京東健康（6618）及吉利（0175），分別跌25.66%及25.35%。
科指本季累跌2.87%或242點，跌幅是2020年3月31日後最大，當時收市跌幅為5.81%；本季表現最佳的是快手（1024）累升134.78%，其次為聯想（0992）及眾安在綫（6060），分別升51.09%及29.55%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌36.55%，其次為祖龍娛樂（9990）及明源雲（0909），分別跌26.47%及25.83%。
午後消息股表現
路透社：中國考慮設立新的交易所 吸引海外上市公司如蘋果、Tesla。港交所（0388）收報457.4元，跌1.34%。
吉利擬重啟沃爾沃汽車IPO計劃 估值約1560億元。吉利（0175）收報19.78元，跌1.1%。
復星郭廣昌：疫苗投入以大義為先。復星國際（0656）收報10.88元，跌5.06%；復星醫藥（2196）收報33.15元，升1.22%。
榮萬家（2146）去年多賺1.33倍 末期息0.15元人幣。收報8.48元，跌4.7%。
郭明錤：舜宇（2382）將通過iPhone 13鏡頭驗證 最快5月出貨。舜宇收報177.2元，跌0.73%。
融信中國（3301）去年少賺23% 末期息0.5港元。收報5.37元，升1.32%。
周黑鴨（1458）去年少賺63% 末期息0.08元派盡每股盈利。收報8.14元，無升跌。
禹洲（1628）遭摩通降級至減持 大股東斥325萬增持護盤。禹洲收報2.32元，跌7.94%。
聯想控股（3396）去年多賺7% 末期息0.36元人幣。收報12.32元，跌1.44%。
破頂股表現
內房股破頂，包括。綠城服務（2869）創上市新高，見11.94元，收報11.82元，升4.97%；寶龍地產（1238）創上市新高，見7.9元，收報7.74元，跌0.26%；龍湖（0960）創上市新高，見53.6元，收報51.5元，跌3.65%。
內需股破頂，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見829.5元，收報828元，升3.5%；稻草熊（2125）創上市新高，見14.88元，收報14.88元，升13.07%；六福集團（0590）創52周高，見22.3元，收報21.4元，跌1.38%；聯想（0992）創52周高，見11.6元，收報11.06元，跌1.95%。
本地地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見21.05元，收報20.6元，跌1.44%；富豪產業（1881）創52周高，見1.63元，收報1.62元，升0.62%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.2元，收報4.19元，升0.48%。
今早及隔晚消息股表現
前特首梁振英：住屋是下個大目標 需創造更多土地「不能讓每個人都高興」。新世界發展（0017）收報40.2元，跌1.11%；新鴻基地產（0016）收報117.8元，跌3.44%；長實集團（1113）收報47.2元，跌1.46%；恒地（0012）創52周高，見36元，收報34.9元，跌2.92%；信和置業（0083）收報10.82元，跌2.52%。
多間公司公布業績，業績前表現如下，恒大（3333）收報14.8元，跌3.9%；中芯國際（0981）收報24.7元，跌0.4%；思摩爾（6969）收報47.3元，跌1.77%；永利澳門（1128）收報15.12元，跌0.13%；思捷（0330）收報0.77元，跌3.75%；國美零售（0493）收報1.44元，無升跌。
3公司上市，盈滙企業（2195）定價0.56元，收報0.33元，跌41.07%；百融雲創 （6608）定價31.8元，收報26.7元，跌16%；美佳音（6939）定價1.26元，收報1.34元，升6.3%。
小米（1810）造車，雷軍稱起初抗拒造車，後來想大幹一場。收報25.75元，升0.59%。
星島（1105）去年全年虧損擴大至逾8000萬 恢復派息0.02元。收報0.9元，升1.12%。
華潤置地（1109）2025年目標銷售及租金翻番 今年銷售目標 3150億元。收報37.65元，跌3.95%。
農行（1288）去年多賺1.8%勝預期。收報3.11元，無升跌。
中銀香港（2388）去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元。收報27.15元，跌4.57%。
港視（1137）改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 目標EBITDA增逾26%。收報11.8元，跌11.41%。
萬洲國際（0288）去年生物公允價值調整後少賺43% 息12.5仙。收報6.3元，跌12.74%。
中行（3988）去年多賺2.9%勝預期 派息0.197元。收報2.96元，升1.37%。
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