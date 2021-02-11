美債息、日圓續升，環球股市第一季最後一日偏軟，恒指今早高開225點見頂，最多跌244點，高低波幅470點。恒指收市跌199點或0.7%，報28378點，成交金額1640億元，較上日減少3.09%，是2021年3月22日1342.38億元成交後最少。國指跌48點或0.44%，報10972點。恒生科技指數收報8183點，升0.04%。