不過集團午間公布，控股股東林龍安今日已於市場增持130萬股，代價為325萬元，平均每股增持價為2.5元，指林龍安的增持分體現林龍安對公司總體發展前景及增長潛力的信心。其持股於增持後為58.8%。

摩根大通指出，禹洲去年核心盈利按年下跌80%，認為主因並非同行所同樣面對的施工延誤問題，而是反映出管理層在控制交付及推動收益增長的能力不強，上半年入賬部分收入被審計撤銷，亦可能是公司治理危機的潛在信號。

該行指出，管理層透露有部分延遲的項目或不能於上半年入賬，預計2021年交付金額將為270億元人民幣，估計毛利率可能會下降至約20%，故禹洲2021年的淨利潤未必能夠完全回升，預測2021年淨利潤為28億元人民幣。雖然不會導致償付能力或債券違約，但相信投資者會有一段時間對禹州信心下降，市場預期下降可能會拖累股價進一步下跌。

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