恒指半日跌88點 失10天及20天線 新股盈滙跌37% 百融雲創跌12%
文章日期：2021年3月31日 12:16
美期向上，亞股向下，恒指今早高開225點見半日高位，最多曾低倒跌191點，高低波幅417點。恒指半日跌88點或0.31%，報28488點，成交金額866億元；國指跌43點或0.4%，報10976點。恒生科技指數收報8196點，升0.2%。
走勢上，恒指10天線(28533.82點)、20天線(28745.79點)得而復失。
藍籌17隻升，35隻下跌，3隻無升跌。中信（0267）升2.5%，收報7.38元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌11.22%，收報6.41元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升2.32%，收報300.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；建行（0939）跌1.21%，收報6.52元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報44.9元，升6.02%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報34.65元，跌4.41%。
北水南下合計淨流入5.5億元，連續第4日流入，南水轉為淨流出，北上合計淨流出67.35億元人民幣。
復星郭廣昌：香港周末前或下周初恢復打BioNTech。復星醫藥（2196）收報33.5元，升2.29%。
吉利汽車（0175）母企吉利控股集團擬於廣州成立新航天公司 發展衛星通信技術。吉利收報19.8元，跌1%。
前特首梁振英：住屋是下個大目標 需創造更多土地「不能讓每個人都高興」。本地地產股向下，新世界發展（0017）收報40.35元，跌0.74%；新鴻基地產（0016）收報120.6元，跌1.15%；長實集團（1113）收報47.6元，跌0.63%；恒地（0012）創52周高，見36元，收報35.35元，跌1.67%；信和置業（0083）收報11元，跌0.9%。
多間公司公布業績，業績前表現如下，恒大（3333）收報14.88元，跌3.38%；中芯國際（0981）收報24.7元，跌0.4%；思摩爾（6969）收報46.95元，跌2.49%；永利澳門（1128）收報15.3元，升1.06%；思捷（0330）半日收報0.78元，跌2.5%；國美零售（0493）半日收報1.44元，無升跌。
3公司上市，盈滙企業（2195）定價0.56元，半日收報0.35元，無升跌37.5%；百融雲創 （6608）定價31.8元半日收報27.95元，跌12.1%；美佳音（6939）定價1.26元，半日收報1.34元，升6.3%。
破頂股表現
內房股破頂，包括寶龍地產（1238）創上市新高，見7.9元，收報7.77元，升0.13%；龍湖（0960）創上市新高，見53.6元，收報51.75元，跌3.18%。
內需股破頂，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見828元，收報823.5元，升2.94%；稻草熊（2125）創上市新高，見13.66元，收報13.5元，升2.58%；六福集團（0590）創52周高，見22.3元，收報21.5元，跌0.92%；聯想（0992）創52周高，見11.6元，收報11.18元，跌0.89%；。
本地地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見21.05元，收報20.8元，跌0.48%；恒地（0012）創52周高，見36元，收報35.35元，跌1.67%；富豪產業（1881）創52周高，見1.63元，收報1.62元，升0.62%。
隔晚消息股表現
小米（1810）造車，雷軍稱起初抗拒造車，後來想大幹一場。收報25.75元，升0.59%。
星島（1105）去年全年虧損擴大至逾8000萬 恢復派息0.02元。收報0.92元，升3.37%。
禹洲集團（1628）去年純利大瀉97% 末期息0.215元。收報2.32元，跌7.94%。
華潤置地（1109）2025年目標銷售及租金翻番 今年銷售目標 3150億元。收報37.35元，跌4.72%。
農行（1288）去年多賺1.8%勝預期。收報3.08元，跌0.96%。
中銀香港（2388）去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元。收報27.3元，跌4.04%。
港視（1137）改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 目標EBITDA增逾26%。收報11.94元，跌10.36%。
萬洲國際（0288）去年生物公允價值調整後少賺43% 息12.5仙。收報6.41元，跌11.22%。
中行（3988）去年多賺2.9%勝預期 派息0.197元。收報2.94元，升0.68%。