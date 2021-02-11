美期向上，亞股向下，恒指今早高開225點見半日高位，最多曾低倒跌191點，高低波幅417點。恒指半日跌88點或0.31%，報28488點，成交金額866億元；國指跌43點或0.4%，報10976點。恒生科技指數收報8196點，升0.2%。