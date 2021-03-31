祝九勝表示，泰禾的事件如能得到妥善解決，對其客户、金融機構、項目股東等各方都是利好。但好事比較難辦，曾有建議成立一些操盤公司，對泰禾一些商業項目進行啟動，先行銷售「解套」，操盤公司並不負責項目本身的債務問題。

被問到分拆問題，主席郁亮表示，萬科不同類型的業務都要接受上市的考驗，最終都會上市，但更重要是集團「不需要趕資本的熱點，把業務賣掉不是萬科成功的標記，長期做下去才是」，故不同業務都會考慮其相互的協同性、效益等問題，不純粹從個別業務去考量。

至於目前集團在「三道紅線」下，僅餘一條「剔除預收賬款的資產負債率小於70%」略超標，萬科的比率為70.4%。集團指相關指標有信心將於首季完成，意味今年首季萬科將完成三道紅線要求，晉身「綠檔」企業。

集團去年淨負債率僅18.1%，繼續維持在行業極低水平，不過郁亮表示，「不追求過低的負債」，但相信在集中供地等政策下，企業不能再依靠加槓桿，需要很大的（財務）彈性，企業將會遇到很大的壓力，萬科可能就是為了等待這樣的機會，未來保持合理淨負債率就可以了。

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