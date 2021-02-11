港元拆息全線向下 1個月HIBOR轉跌
文章日期：2021年3月31日 11:42
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.17點子至0.12887%。
港元現報7.7746元升值3點子，曾貶值最多11點子，報7.776元，亦曾升值最多7點子，報7.7742元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.34點子至0.03396%；1星期HIBOR跌0.23點子至0.05982%；2星期HIBOR跌0.71點子至0.07643%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至0.22673%；6個月期HIBOR跌0.41點子至0.41607%；12個月期HIBOR跌0.63點子至0.57321%。
美元指數現報93.388升值0.091點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.1085%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0204%，終止連續1日擴闊，利差是2021年3月02日後最低，當日差距為0.0166%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年3月22日，當日利差報0.0489%。
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