中國聯塑（2128）去年收入增加約7%，毛利改善，毛利率按年提高1.3個百分點至30.2%，加上銷售、行政等開支增長溫和，令全年純利增24%，比上半年增一成加快；公司擬派末期息每股38仙，連中期息12仙，全年派息50仙，按年增25%。

中國政府支持「兩新一重」建設，即重點推進新型基礎設施、新型城鎮化及交通水利等重大工程建設，將為管道行業帶動穩定增長，聯塑可以持續受惠。

公司積極拓展生產基地佈局，包括湖南、河南、雲南等生產基地的二期項目正在加緊建設，並計劃在廣西、甘肅等省份興建新生產基地，以及在東南亞地區如泰國、柬埔寨等加快建設製造和研發基地。擴大產能以支持業務擴張。

股價方面，聯塑去年底低位回升，升穿去年8月延續下降軌展開升浪，前兩周曾創出新高，之後回調下試50天線守穩再揚，暫受制於17.5元高位，小回料於20天線（約16元）有承接。止蝕位可放在50天線（約15.2元）。

劉思明

投資版副主編