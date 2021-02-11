市場正為Archegos對投行造成的損失作出估算，但由於涉及的槓桿交易的不透明性使估算變得更加困難。

摩通認為，與Archegos有關的斬倉產生的損失相比機構的貸款風險敞口將是「非常重大的」。報告指，野村暗示有可能損失20億美元，並且有媒體猜測瑞信或損失30億至40億美元「並非不可能」。

摩通表示，「仍然感到困惑為什麼瑞信和野村無法平掉所有倉位」，預期本周末之前能看到銀行方面的全部信息披露，同時建議投資者注意信用機構的聲明，因為預計風險管理疲弱將成為問題。

雖然野村、瑞信、高盛、大摩公布因此錄得損失，但亦有銀行避過一劫，富國銀行表示，該行並沒有因解除與Archegos Capital Management的關係而蒙受損失。「我們此前與Archegos有一級經紀關係」，「過去一周中我們一直都處於良好的抵押保護狀態，現在已不再有任何敞口」。

另外，彭博社亦引述知情人士透露，三菱日聯金融集團與一家美國客戶有關的3億美元潛在虧損預警，跟Bill Hwang的Archegos Capital Management被強制平倉有關。

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