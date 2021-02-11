恒指高開225點升穿20天線 小米升2.5% 百融雲創跌7% 美佳音升10%
文章日期：2021年3月31日 09:27
內地PMI勝預期，恒指今早高開225點或0.79%，報28802點，升穿20天線(28761.47點)，是3月8日後首次升穿20天線，成交金額52億元；國指今早高開99點或0.91%，報11120點。恒生科技指數開市報8283點，升1.26%。
藍籌38隻升，12隻下跌，5隻無升跌。宣布造車的小米（1810）升2.54%，報26.25元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.85%，報6.87元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。友邦（1299）升1.82%，報97.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點。
多間公司公布業績，華晨中國（1114）績前停牌。其他業績股開市表現如下，恒大（3333）開市報15.44元，升0.26%；中芯國際（0981）開市報24.8元，無升跌；思摩爾（6969）開市報48.35元，升0.42%；永利澳門（1128）開市報15.1元，跌0.26%；思捷（0330）開市報0.8元，無升跌%；國美零售（0493）開市報1.44元，無升跌。
3公司上市，盈滙企業（2195）定價0.56元，開市報0.4元，跌28.5%；百融雲創 （6608）定價31.8元，開市報29.45元，跌7.3%；美佳音（6939）定價1.26元，開市報1.39元，升10.3%。
前特首梁振英稱房屋問題是下一個大目標。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）開市報40.65元，無升跌；新鴻基地產（0016）開市報122.3元，升0.25%；長實集團（1113）開市報48.15元，升0.52%；恒地（0012）開市報35.9元，跌0.14%；信和置業（0083）開市報11.18元，升0.72%。
星島（1105）去年全年虧損擴大至逾8000萬 恢復派息0.02元。開市報0.89元，無升跌。
禹洲集團（1628）去年純利大瀉97% 末期息0.215元。開市報2.5元，跌0.79%。
華潤置地（1109）2025年目標銷售及租金翻番 今年銷售目標 3150億元。開市報39.3元，升0.26%。
農行（1288）去年多賺1.8%勝預期。開市報3.1元，跌0.32%。
中銀香港（2388）去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元。開市報28.2元，跌0.88%。
港視（1137）改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 目標EBITDA增逾26%。開市報12.92元，跌3%。
萬洲國際（0288）去年生物公允價值調整後少賺43% 息12.5仙。開市報6.87元，跌4.85%。
中行（3988）去年多賺2.9%勝預期 派息0.197元。開市報2.97元，升1.71%。
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