內地PMI勝預期，恒指今早高開225點或0.79%，報28802點，升穿20天線(28761.47點)，是3月8日後首次升穿20天線，成交金額52億元；國指今早高開99點或0.91%，報11120點。恒生科技指數開市報8283點，升1.26%。