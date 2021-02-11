國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業採購經理指數穩中有升，農曆新年後，企業生產加快恢復，3月份製造業景氣明顯回升。在調查的21個行業中有17個行業PMI位於榮枯線以上，景氣面較上月有所擴大。

本月供需同步回升生產指數和新訂單指數分別為53.9%和53.6%，高於上月2.0和2.1個百分點，表明製造業生產和需求擴張步伐有所加快。

進出口重返景氣區間。農曆新年後國內市場產需加快釋放，加之世界主要經濟體經濟繼續復蘇，本月新出口訂單指數和進口指數分別為51.2%和51.1%，高於上月2.4和1.5個百分點，其中進口指數升至近年高點。

大中小型企業景氣度均有所回升。大、中、小型企業PMI為52.7%、51.6%和50.4%，分別高於上月0.5、2.0和2.1個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有所改善。小型企業產經營活動預期指數升至58.4%，表明小型企業對近期市場發展信心有所增強。

新動能引領態勢良好。高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53.9%和52.9%，高於製造業總體2.0和1.0個百分點。

價格指數升至近年高點。受國際大宗商品價格持續高位運行等影響，本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為69.4%和59.8%，高於上月2.7和1.3個百分點。

非製造業商務活動指數回升，其中，服務業商務活動指數為55.2%，高於上月4.4個百分點，表明隨著疫情防控成果鞏固，消費需求不斷釋放，服務業加快恢復。受年初局部疫情影響較大的住宿、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數回升至景氣區間，行業經營狀況明顯改善。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為62.9%，連續兩個月位於60.0%以上高位景氣區間，表明服務業企業對近期市場發展持續看好。

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