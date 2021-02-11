港股ADR升105點 恒大、中芯、思摩爾等業績
文章日期：2021年3月31日 09:00
美股向下，港股ADR升105點或0.37%，報28682點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.55%，折合報612.88元；阿里巴巴（9988）升0.54%，折合報222.79元；美團（3690）升0.96%，折合報296.41元；匯控（0005）升0.72%，折合報45.78元；建行（0939）升0.01%，折合報6.6元。
道期升0.16%，標期升0.15%，納期升0.2%。日股現跌0.48%，韓股現升0.49%，澳股現升1.16%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，華晨中國（1114）、思捷（0330）、恒大（3333）、國美零售（0493）、中芯（0981）、思摩爾（6969）、永利澳門（1128）。
3公司上市，盈滙企業（2195）定價0.56元；百融雲創 （6608）定價31.8元；美佳音（6939）定價1.26元。
小米（1810）造車，雷軍稱起初抗拒造車，後來想大幹一場。
星島（1105）去年全年虧損擴大至逾8000萬 恢復派息0.02元。
禹洲集團（1628）去年純利大瀉97% 末期息0.215元。
華潤置地（1109）2025年目標銷售及租金翻番 今年銷售目標 3150億元。
農行（1288）去年多賺1.8%勝預期。
中銀香港（2388）去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元。
港視（1137）改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 目標EBITDA增逾26%。
萬洲國際（0288）去年生物公允價值調整後少賺43% 息12.5仙。
中行（3988）去年多賺2.9%勝預期 派息0.197元。
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