美國10年期債息抽升 美股向下 道指跌104點 標指、納指連跌兩日
文章日期：2021年3月31日 08:11
美國10年期債息觸及14個月高位，高見1.7742厘，科技股向下，不過金融股則扭轉Archegos事件的影響而向上。市場正評估拜登政府實施更多刺激措施可能產生的後果，標指連跌2日，累計跌15.99點，納指亦連跌2日，累計跌93.325點。
道瓊斯工業平均指數收跌104點，跌幅0.32%，報33066點。標普500指數收跌12點，跌幅0.32%，報3958點。納斯達克綜合指數收跌14點，或0.11%，報13045點。
聯合健康跌1.45%，報373.56美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而高盛升1.93%，報332.01元，貢獻道指41點。
科技股方面，蘋果收市報119.9元，跌1.22%，谷歌母公司Alphabet收市報2046.47元，升0.03%，亞馬遜收市報3055.29元，跌0.66%，Facebook收市報288元，跌0.96%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.72%，報430點。德國DAX指數收漲1.29%，報15008點；法國CAC 40指數漲1.21%，報6088點；英國富時100指數收漲0.54%，報6772點。