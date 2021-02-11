美國10年期債息觸及14個月高位，高見1.7742厘，科技股向下，不過金融股則扭轉Archegos事件的影響而向上。市場正評估拜登政府實施更多刺激措施可能產生的後果，標指連跌2日，累計跌15.99點，納指亦連跌2日，累計跌93.325點。