報章業務方面，期內《頭條日報》的廣告收入因為免費報章市場萎縮而受挫，但是據《Admango》統計顯示，《頭條日報》於免費報章廣告開支的市場佔有率有所提升，並繼續佔據最大市場份額。收費報章《星島日報》的廣告收入亦不能倖免受到削弱。《英文虎報》雖然於去年的廣告收入隨市場大勢減少，但是維持盈利能力。海外報章業務的經營及財務表現則受疫情影響。招聘媒體《JobMarket求職廣場》在招聘廣告收入方面保持最大市場佔有率。展望將來，星島擬加快媒體行業轉型電子化，適當地嚴格控制成本。

該集團指，香港廣告開支於去年下跌18%，致其收入受壓，虧損增加，其已經對生產成本進行審慎控制，加上白報紙價格較低，及獲「保就業」計劃提供補助，因此有助紓緩壓力。期內其從「保就業」計劃，獲資助5111萬元。期內該集團有員工1258名，按年減少167名。

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