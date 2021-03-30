中央智囊指香港要從國際樞紐變為雙循環樞紐
文章日期：2021年3月30日 20:07
中央智囊、人民大學副校長劉元春今日出席一個關於「十四五規劃」的研討會時指出，「十四五規劃」將香港在科技創新方面的發展前景已重新定義為建設「國際創新科技中心」，因此香港要有所重新定位，包括要從國際樞紐轉變為國內外雙循環相互促進的核心樞紐；其次，香港要適應新型全球化、中國經濟圈與亞太經濟圈的調整；最後，他認為香港要重構產業鏈，因為傳統的科創定位，已不足以迎接未來新科技浪潮的挑戰。
劉元春指出，香港本身具有基礎研究優勢，因為擁有很多排名高的大學；營商環境如低稅率和人才引進措施亦有優勢。不過，香港的科創發展也有不足之處，包括缺乏製造業、生物科技等產業對創新科技的支持；有基礎研發卻沒完整研發鏈；而且研發人員待遇一般，研發成本高；對科研創新的支持亦不夠。
劉元春亦批評，港府欠缺在創新科技方面的頂層設計戰略布局，因為如果科創僅僅遵從市場導向發展，必然遇到不少問題，就香港而言，發展科創的戰略理念，戰略部署，支出水平等三方面都有問題，例如深圳的研發支出是香港的4倍，深圳研發佔GDP 4.2%，香港只有0.85%；而且，香港研發不僅強度不夠，結構也有問題，例如企業的研發支出只有40%規模，但在深圳，企業研發支出比例達到97%水平。
劉元春建議，要建設「國際創新科技中心」，香港要構建創新鏈的新體系，不是簡單的「背靠內地面向世界」，而是要「融入內地面向世界」。
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