劉元春指出，香港本身具有基礎研究優勢，因為擁有很多排名高的大學；營商環境如低稅率和人才引進措施亦有優勢。不過，香港的科創發展也有不足之處，包括缺乏製造業、生物科技等產業對創新科技的支持；有基礎研發卻沒完整研發鏈；而且研發人員待遇一般，研發成本高；對科研創新的支持亦不夠。

劉元春亦批評，港府欠缺在創新科技方面的頂層設計戰略布局，因為如果科創僅僅遵從市場導向發展，必然遇到不少問題，就香港而言，發展科創的戰略理念，戰略部署，支出水平等三方面都有問題，例如深圳的研發支出是香港的4倍，深圳研發佔GDP 4.2%，香港只有0.85%；而且，香港研發不僅強度不夠，結構也有問題，例如企業的研發支出只有40%規模，但在深圳，企業研發支出比例達到97%水平。

劉元春建議，要建設「國際創新科技中心」，香港要構建創新鏈的新體系，不是簡單的「背靠內地面向世界」，而是要「融入內地面向世界」。

其他報道

中行指不良貸款指標或在經濟復蘇中反彈

零售協會：基數低令2月零售轉升 復蘇言之尚早

港視：香港未有全面投入競爭對手 改名冀海外更多發展

【賈文清專欄】致已逝去的TVB

禹洲去年純利大瀉97% 末期息0.215元

馬雲山頂大宅重建分判商追討保華近3800萬差額

潤地2025年目標銷售及租金翻番 今年銷售目標 3150億元

李小加：香港普通法系不應改變 為港金融業基礎

去年第三季永久離港提取MPF金額 按季大增7成

香港家庭負債佔GDP比率高達9成 再創新高

農行去年多賺1.8%勝預期

中銀香港去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元

中行去年多賺2.9%勝預期 派息0.197元

萬洲去年生物公允價值調整後少賺43% 息12.5仙

港視改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 今年EBITDA冀增至少26%

小米造車︳不認不認還須認 小米：將投資780億造電動車

美聯去年轉虧為盈 賺1.32億 不派息

港2月零售升30%遜預期 終止24個月跌浪