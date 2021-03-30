中行指不良貸款指標或在經濟復蘇中反彈
文章日期：2021年3月30日 19:16
中行（3988）去年不良貸款總額按年升16%，不良貸款率亦上升。新任行長劉金指出，今年仍要關注經濟復蘇過程中的風險，不良貸款指標或會重新反彈。他舉例，中央早前宣布將企業延期還本付息措施延長至年底，但部分企業經營情況未有根本性變化，可能年底之後仍未有還款能力，此外，房地產及航空等持續受疫情影響的行業亦要檢視風險情況，不過中行會及早做好準備，相信風險可控。
劉金又指，雖然不良貸款率或會出現階段性波動，但只要控制在合理範圍，不會對中行造成重大影響，認為市場無需過度憂慮。
至於去年資產質素下降，副行長陳懷宇表示，不良貸款集中於房地產、批發零售等行業，加上中行在海外貸款投放較多，受到疫情衝擊使不良貸款明顯反彈。但受惠經濟復蘇，去年第四季資產質素已見改善，相信今年將繼續保持穩定向好，不良指標不會再如去年般急升。
不過陳懷宇稱，中國貨幣政策邊際收緊，中小企支持政策退出，疫情的滯後影響，會使金融機構的資產質素仍存一定壓力，特別是部分地區的財政壓力較大，要防範地方政府債務等可能出現的區域性風險。
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