劉金又指，雖然不良貸款率或會出現階段性波動，但只要控制在合理範圍，不會對中行造成重大影響，認為市場無需過度憂慮。

至於去年資產質素下降，副行長陳懷宇表示，不良貸款集中於房地產、批發零售等行業，加上中行在海外貸款投放較多，受到疫情衝擊使不良貸款明顯反彈。但受惠經濟復蘇，去年第四季資產質素已見改善，相信今年將繼續保持穩定向好，不良指標不會再如去年般急升。

不過陳懷宇稱，中國貨幣政策邊際收緊，中小企支持政策退出，疫情的滯後影響，會使金融機構的資產質素仍存一定壓力，特別是部分地區的財政壓力較大，要防範地方政府債務等可能出現的區域性風險。

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