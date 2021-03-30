王維基指出，香港仍未有一位全面投入的競爭對手，大部分只是嘗試網購業務，希望有更多競爭對手加入，才會有進步。他形容「無乜operator有成功希望」，因此成立新業務Shoalter，提供電子商貿方案予第三方。

他表示，早前公布與香港一零售集團簽署合作協議，預計可在7至8月推出網上購物商場，不過傾談時伙伴提出一些新建議，令合作更加完備，時間有所拉長。他又指，今年目標簽署1至2間新合作公司，不能承諾最終能否達成，但有進展會盡快公布。現時集團分為香港零售、倉儲以及科技解決方案業務。

被問到今年2月的GMV表現，王維基強調，2月日數較少，全年計GMV必定會有增長，不會下跌，只是升幅有幾多的問題，又透露首季表現仍合乎預期地前進。他又指，HKTVmall對商戶及產品均有要求，包括不接受假貨等。他舉例，最近有商戶回購自己產品後，在評價寫下很好的意見，平台認為商戶造假，即使該名商戶的平台每月生意額高達7位數字，亦會考慮终止合作。

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