集團去年收入為104.12億元，按年跌55.2%。集團指，收入減少主要是由於受新冠肺炎疫情影響，上海的若干物業項目的開發進度及於武漢及唐山的物業交付有所延期，導致收入遞延確認。

物業銷售收入佔總收入的93.54%，為97.39億元，投資物業租金收入約為2.6億元，按年下降14.33%。物管收入按年跌11.19%至3.98億元，集在管項目總建築面積超過1,750萬平方米，總合約面積超過2,600萬平方米，其中來自於第三方在管建築面積佔比超過15%。

土儲方面，集團土地儲備總可供銷售建築面積約2,310萬平方米，177個項目，相信現在持有及管理的土地儲備足夠未來三至四年的發展需求。

去年禹洲的淨負債比率為85.80%，按年升15.63個百分點。平均融資成本為7.19%，按年降0.03個百分點。現金短債比為1.83倍。一年內到期債務佔總債務的29.55%。

記者：方楚茵

其他報道

去年第三季永久離港提取MPF金額 按季大增7成

香港家庭負債佔GDP比率高達9成 再創新高

農行去年多賺1.8%勝預期

中銀香港去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元

中行去年多賺2.9%勝預期 派息0.197元

萬洲去年生物公允價值調整後少賺43% 息12.5仙

港視改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 今年EBITDA冀增至少26%

小米造車︳不認不認還須認 小米：將投資780億造電動車

美聯去年轉虧為盈 賺1.32億 不派息