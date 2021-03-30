馬雲購入該住宅後，原先計劃重建為1座四層高的住宅，永強參與分判承建後，卻收到來自保華的要求，在分判工程方面進行多項改動。不過，保華方面未能確認增加的改動所觸發的差額，致永強承擔851.8萬元的損失、額外的外判成本90萬元等費用。同時，大判移交工程予永強時的時間表較原定為遲，加上未獲發放208.65萬元保留金，而自20年6月起到到今年1月中，其向保華屢發中期付款申請後，仍有3787.64萬元工程差額未獲保華受理，因此觸發永強入稟高院追討欠款。在永強入稟前，馬雲的白加道大宅曾經爆出承建商欠工程費，工人更一度在該大宅前抗議。

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