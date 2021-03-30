李小加指出，全球成功的資本市場均採用普通法系，好處在於該法系對資金的合法性規定非常明確。他表示，如內地、日本及德法等採用大陸法系的市場，則不具此優勢。他指出，無論外界對內地看法如何，若香港普通法系能夠留存，外資仍將會樂意通過香港向內地輸送資金。他形容，普通法為香港「命根子」，並指「不能動」。

他又表示，香港無法解決內地的大問題，但在「十四五」規劃的金融、科技兩方面可起到作用。他指出，本港雖然房屋及生活成本高昂，有各種限制，不具備成為全球科技人才中心的可能性，但香港的知識產權制度、保護機制、法律仲裁等制度，均可幫助內地發展科技產業。

去年「港區國安法」於本港生效後，外界對香港所實行的普通法系出現諸多疑慮。律政司長鄭若驊曾撰文指出，國安法屬於全國性法律，無法依照香港普通法行文。而港大法律學院首席講師張達明亦曾提出，國安法法律文本與普通法精神相悖。

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