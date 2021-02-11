要數扮演著名人物，從非新意，更是《歡樂今宵》的拿手好戲，90年代仍有「王菲超人」、《娛樂插班生》、《難兄難弟》，卒成巨大的商業成功，及後2000年複製《難兄難弟》的《同撈同煲》，迴響不及以往，已有一些蹤跡可循，不是單用年輕一代背棄本土創作而能解釋的。

TVB的境況，錯在同溫層及求安穩，以及帶點自我中心，很反映到一代人容易出現的盲點。不是想一味責怪他們，畢竟出生時代塑造了思想，若年輕的早生數十年，誰敢擔保自己能不一樣？香港上世紀70年代以來便很成功，食正大時代，往往轉型轉中大潮流，然後按照大潮流搵食，這是政經形勢下的求存之道，亦是香港精神。而過往所謂成功，是有天賜的「形勢大好」在先，結果大致賺了大錢，便誤會是自己高瞻遠矚有了心得，便想製造方程式，一勞永逸。一勞永逸是人之所願，但生於憂患、死於安樂，才是至理名言。

70年代至2019年間，除了90年代初的移民潮，香港確實發過豬頭，大致按着社會所教的規則做人，炒股炒樓，是致勝之道，但所謂道，亦有時限，例如網絡徹底改變年輕人的思想與需求，社會巨變是可見之事，即見舊式思維的大限已到。

一物枯便一物榮，是謂新陳代謝，青春便得永葆。不是沒有人嘗試救過這間電視台，又或者這個城市，年輕人對此不是毫無感情。《立場新聞》四年前訪問過TVB的年輕PA（《【黑箱背後．3】 TVB 綜藝節目 時光倒流二十年》），PA哥哥慨嘆台內一班老前輩終日沉醉於《歡樂今宵》的成功，便經常使之借屍回魂，類似橋段不斷重複，偏偏收視不俗，於是老前輩們氣焰更盛。今次模仿姜濤，大抵同一思路，只是經歷社會動盪後，市民思想劇變，與TVB或一代人距離更遠。一切其來有自，不是一日之寒。

縱使舊方程式行之有效，兼有往績可自豪，但面臨思潮變革，又有否勇氣、同理心去接納及應變。很多老一代的觀眾知識水平不高，舊式節目自能娛樂他們，但面對流失年輕觀眾，有否及時將風格逐漸移向新一代，取之平衡，同時稍令老一輩輕輕接納新浪潮。抑或一直洋洋得意，覺得自己必然比年輕的看遠十萬里，而將年輕同事意見拒之千里？上文提及的報道指，曾有後生同事向大台高層遞出《100毛》獻計，卻遭嫌棄，今日便見誰更主導潮流。日前「薑蓉」演出遭萬人唾棄，參與演出的藝人紛紛用社交平台澄清，討好網民，已見藝人們其實知道誰才是新的米飯班主，也見TVB大勢已去。

曾聽聞某新聞系教授以為流行文化不值得研究，無助了解新聞，不鼓勵學生研習。事實正好相反，文學尤其流行文化是思潮的指標，愈流行者，愈代表到當下大眾思維，畢竟唱片公司想擊中最大公因數。針對年輕市場的MIRROR竄紅，最新作品有句歌詞：「新基因，新膚色，後浪面前。別販賣着舊軟件，別賣弄着舊經典。」相信無意針對大台，但應可代表到年輕人心中所想，亦可套落整體社會。對於平日只愛看烹飪書及自己著作的某女士，大抵是夏蟲語冰。

賈文清

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