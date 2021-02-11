潤地2025年目標銷售及租金翻番 今年銷售目標 3150億元
文章日期：2021年3月30日 18:01
華潤置地（1109）公布十四五業績增長目標為權益簽約額翻番，由2020年的權益簽約金額1860億元人民幣（下同）升至2025年的3720億元，租金亦要在2025年翻番，由2020年的128億元，升至2025年的256億元，並預計在營購物中心數量超過100個，總面積超過1100萬平米，預計在營寫字樓項目超過40個，總面積超過290萬平米。
集團管理層提到，在舊改方面，集團去年實現予三個城市更新項目轉化，目前手上貨值達到2100億元，未來在十四五規劃中，能轉代的可售資源約1600億元，分別是舊改、棚改、舊村等獲取的資源。
集團指，2021年的合約銷售目標為3150億元，可售貨源達到5057億元，當中來自一二線城市佔比達81%，新推貨源62%。年末已簽未結開發銷售型業務營業額人民幣2,728億元，其中人民幣1,576億元計劃於2021年內結算。
對於目標在五年內將權益簽約銷售及租金收入翻番，管理層表示，目前存量土儲達到6800萬平方米，權益比在七成以上，投資物業土儲亦達980萬平方米，當6成是購物中心的儲備。增量方面，集團認為目前的兩集中供地及三道紅線政策，都是改變以往政策不確定性，因為政策是利好頭部企業、特別是財務穩健及交付能力強的企業，是對潤地的好窗口期，會把握好政策，利用彈性及資源獲取更多資源。
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