報告又披露，2020年第四季的樓價與收入比率攀升至19.3，即樓價相比家庭入息為19.3倍，而1997年的峰值則為14.6。樓價與收入比率指一般50平方米單位的平均價格與私人住宅住戶家庭入息中位數的比率。

另外，雖然新造按揭平均貸款利率在2020年回落，但還款能力亦隨著家庭收入減少而有所減弱，去年底的收入槓桿比率升至90.7%的高位，遠高於其長期平均值。

家庭負債佔GDP比重數字創新高，金管局高級助理總裁劉應彬今午已率先發文解釋，強調GDP大幅收縮並推高家庭負債比率這個情況屬正常現象，並非香港獨有，在美國、英國、日本等地也有出現，且估算香港整體家庭存款總額，亦即不受資產價格影響的家庭資產，是家庭負債總額的3倍，跟其他主要經濟體相比高。

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