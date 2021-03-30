王維基引《雙城記》名句 勉港人「黑夜不會是永遠」
文章日期：2021年3月30日 17:24
HKTVmall母企香港電視（1137）副主席王維基一向關心時事，自2012年爭取免費電視牌照發聲，到前年警方圍攻中大期間亦有親赴現場，在他與主席張子建一同署名的主席報告文末，他以「黑夜不會是永遠」為題，並引用查爾斯•狄更斯《雙城記》名句「它是最好的時代，也是最壞的時代」，指雖然香港社會以至全球前景不明朗，生活、政治及營商環境面臨重大轉變，勉勵港人黑夜不會永遠，總會過去。
下為港視原文：
黑夜不會是永遠
在此，我們感謝各位股東及長綫投資者對集團的信任和過去六年的支持，對集團的前景懷抱希望。亦感謝各級管理團隊及每一位努力付出的同事，尤其是需每天接觸客人的前線員工，讓HKTVmall在疫情期間，無間斷為香港市民服務，提供生活所需；亦希望客戶透過在HKTVmall購物，善用生命中有限的時間，帶來生活樂趣，改善生活質素。
近年香港社會以至全球經濟前景並不明朗，我們的生活、政治及營商環境，都面臨重大轉變、挑戰和機遇。我們必須要對前路滿懷信心，黑夜不會是永遠，疫禍總會過去。最後，藉此引用知名作家查爾斯•狄更斯，著作《雙城記》中的名句互相勉勵：
它是最好的時代，也是最壞的時代；
是智慧的時代，也是愚蠢的時代；
是信仰的時代，也是懷疑的時代；
是光明的季節，也是黑暗的季節；
是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天；
我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有。
祝大家生活順遂，身體健康。
主席 張子建
副主席 王維基
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