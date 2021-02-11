中銀香港去年少賺17.7%遜預期 末期息0.795元
文章日期：2021年3月30日 17:26
中銀香港（2388）公布，去年淨利潤264.9億港元（下同），按年跌17.7%，較分析師預測的中位數277.5億元及下限268.8億元低。
中銀香港擬派末期息每股0.795元。全年每股股息1.242元，按年減少19.2%。
去年該行淨利息收入347.4億元，按年跌14.3%，主要因調整掉期因素後的淨息差為1.33%，按年下降0.36個百分點。淨服務費及佣金收入為108.42億元，按年微跌0.7%。淨交易性收益51.74億元，按年升7.8%。
去年提取減值準備前的淨經營利潤544.7億元，按年跌6.8%，因為總減值準備為91.72億元，按年增30.4%，特定分類或減值貸款比率按年升0.04個百分點至0.27%，總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.61%，按年增0.11個百分點。
去年該行普通股一級資本充足率17.8%。平均股東權益回報率為9.05%，按年跌2.46個百分點。
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