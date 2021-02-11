港視改名「香港科技探索」 去年轉賺不派息 目標EBITDA增逾26%
文章日期：2021年3月30日 17:14
港視（1137）公布業績及改名，名稱將由「香港電視網絡」更改為「香港科技探索」，英文名稱由「Hong Kong Television Network Limited」更改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」。公司指，改名更能準確反映集團之主要業務及未來發展的核心方向。
業績方面，去年轉虧為盈，賺1.83億元，前年蝕2.89億元，EBITDA為3.07億元，前年為LBITDA 2.16億元，不派息。
去年訂單總商品交易額59.53億元，按年升114.2%；平均每日訂單量由2019年12月每日18,700張訂單增加至2020年12月每日36,300張；而2020年及2019年的平均訂單值維持在約504元。2020年，有110.7萬名獨立客戶於HKTVmall購物，較2019年的82.3名客戶增長34.5%。
期內，營業額增加103.5%至28.77億元，當中，多媒體廣告收入及節目版權收入2380萬元，增加1.3倍。整體毛利率及混合佣金率為24.6%，前年則為21.4%。
公司又為今年度訂立目標，訂單總商品交易額目標為66億元至70億元，按年增長11.0%至17.6%；多媒體廣告收入目標約為7000萬元；EBITDA目標為2.98億元至3.18億元，按年增長26.2%至34.7%。
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