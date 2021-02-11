業績方面，去年轉虧為盈，賺1.83億元，前年蝕2.89億元，EBITDA為3.07億元，前年為LBITDA 2.16億元，不派息。

去年訂單總商品交易額59.53億元，按年升114.2%；平均每日訂單量由2019年12月每日18,700張訂單增加至2020年12月每日36,300張；而2020年及2019年的平均訂單值維持在約504元。2020年，有110.7萬名獨立客戶於HKTVmall購物，較2019年的82.3名客戶增長34.5%。

期內，營業額增加103.5%至28.77億元，當中，多媒體廣告收入及節目版權收入2380萬元，增加1.3倍。整體毛利率及混合佣金率為24.6%，前年則為21.4%。

公司又為今年度訂立目標，訂單總商品交易額目標為66億元至70億元，按年增長11.0%至17.6%；多媒體廣告收入目標約為7000萬元；EBITDA目標為2.98億元至3.18億元，按年增長26.2%至34.7%。

其他報道

小米造車︳不認不認還須認 小米：將投資780億造電動車

美聯去年轉虧為盈 賺1.32億 不派息

港2月零售升30%遜預期 終止24個月跌浪

博監局未收到博企在葡京人申請設賭場

「小米造車」傳總投資額高達1000億元

Archegos爆煲 老虎基金創辦人仍撐Bill Hwang 一文睇清爆倉事件

美債息、美元兌日圓創逾一年高 恒指升239點失10天線 北水急增2.6倍

百融雲暗盤開跌9% 每手帳蝕1450元 大戶帳蝕29萬

香港航空試用國際航協 Travel Pass旅行通行證

一太進行1億美元股份回購

中通服﹕今年資本開支回復平穩 料今年收入達雙位數增長

金管局：家庭負債比率雖上升 風險仍可控 不用太擔心

抵制H&M 歐盟商會稱：中國肯定也難全身而退

郵儲行：互聯網存款新規有利遏止存息上升

招商局港口去年純利51億元 派息0.51元

中信股份去年純利566億 派息0.388元

都市麗人去年虧損減少至1.2億元人幣 不派息

華潤萬象去年多賺1.24倍 2025年在管面積目標4億平方米