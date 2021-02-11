小米造車︳不認不認還須認 小米：將投資780億造電動車
文章日期：2021年3月30日 16:57
多次否認造車「傳聞」的小米（1810）公布，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，公司擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元（約780億港元）。公司首席執行官雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。
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小米造車「傳聞」近日甚囂塵上，上周有外電報道，小米最快下周宣布與長城汽車（2333）合作，帶動其股價升逾6%，但小米總辦副主任徐潔雲當日在個人微博上，表示有關消息是「完全扯淡的假新聞」；惟及後又刪除有關帖文。
彭博今日再引述消息報道，指小米（1810）計劃發展電動車，更指總投資額高達1000億元人民幣，另有別於早前報道指，小米可能尋求與汽車生產商合作發展電動車的說法，彭博指小米可能只會將汽車組裝的部分外判予現時手機業務的合作廠商，意味小米或與富士康結盟發展電動車。小米較早時回應，對報道表示不評論。
小米今日收報25.6元，升2.2%，全日成交40.92億元。
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