由於零售業每年首2個月銷貨額一般會受農曆新年影響，首2個月合計，零售業網上銷售價值的臨時估計上升2.7%，銷貨數量臨時估計上升2.5%。

以首2個月計，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升34.3%；其他未分類消費品上升5.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升3.2%；服裝上升10.6%；百貨公司貨品上升4.1%；汽車及汽車零件上升14.4%；傢具及固定裝置上升25.2%。

另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌8.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌5.6%；藥物及化妝品下跌23.1%；燃料下跌1.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌6.1%；中藥下跌11.8%；書報、文具及禮品下跌6.7%；以及眼鏡店下跌11.2%。

政府發言人表示，2月零售銷售按年大幅上升，反映農曆新年時間的影響，以及疫情去年初爆發，令基數十分低，首兩個月合計就錄得輕微按年升幅。展望未來，由於訪港旅遊業持續冰封，零售業短期內仍要繼續面對困難經營狀況，令疫情盡早受控，為恢復跨境旅遊活動創造有利的環境至為重要。

其他報道

博監局未收到博企在葡京人申請設賭場

「小米造車」傳總投資額高達1000億元

Archegos爆煲 老虎基金創辦人仍撐Bill Hwang 一文睇清爆倉事件

美債息、美元兌日圓創逾一年高 恒指升239點失10天線 北水急增2.6倍

百融雲暗盤開跌9% 每手帳蝕1450元 大戶帳蝕29萬

香港航空試用國際航協 Travel Pass旅行通行證

一太進行1億美元股份回購

中通服﹕今年資本開支回復平穩 料今年收入達雙位數增長

金管局：家庭負債比率雖上升 風險仍可控 不用太擔心

抵制H&M 歐盟商會稱：中國肯定也難全身而退

郵儲行：互聯網存款新規有利遏止存息上升

招商局港口去年純利51億元 派息0.51元

中信股份去年純利566億 派息0.388元

都市麗人去年虧損減少至1.2億元人幣 不派息

華潤萬象去年多賺1.24倍 2025年在管面積目標4億平方米

中遠海運去年多賺12% 派息2.256美仙

BC科技: 金融機構有興趣参與STO市場

恒指升334點升穿10天線 科指大升3% 北水大幅流入