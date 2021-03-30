港2月零售升30%遜預期 終止24個月跌浪
文章日期：2021年3月30日 16:46
政府統計處公布，香港今年2月零售業總銷貨價值臨時估計為295億元，按年上升30.0%，扭轉連跌24個月的表現，遜市場預期上升44%，網上銷售銷售價值為18億元，佔總值6.1%。扣除期間價格變動後，2月零售業總銷貨量按年升2.7%。
由於零售業每年首2個月銷貨額一般會受農曆新年影響，首2個月合計，零售業網上銷售價值的臨時估計上升2.7%，銷貨數量臨時估計上升2.5%。
以首2個月計，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升34.3%；其他未分類消費品上升5.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升3.2%；服裝上升10.6%；百貨公司貨品上升4.1%；汽車及汽車零件上升14.4%；傢具及固定裝置上升25.2%。
另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌8.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌5.6%；藥物及化妝品下跌23.1%；燃料下跌1.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌6.1%；中藥下跌11.8%；書報、文具及禮品下跌6.7%；以及眼鏡店下跌11.2%。
政府發言人表示，2月零售銷售按年大幅上升，反映農曆新年時間的影響，以及疫情去年初爆發，令基數十分低，首兩個月合計就錄得輕微按年升幅。展望未來，由於訪港旅遊業持續冰封，零售業短期內仍要繼續面對困難經營狀況，令疫情盡早受控，為恢復跨境旅遊活動創造有利的環境至為重要。
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