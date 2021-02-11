美國10年期債息升至1.7742點，是2020年1月22日1.7917點後最高，連升4日。每美元兌日圓升值至110.27日圓，是2020年3月26日111.3日圓後最強，連升第5日。

恒指今早高開214點，高位升355點，高見28694點，高低波幅323點，一度升穿10天線，並逼近20天線(28815.37點)。

大市成交金額1692億元，較上日減少11.06%，是2021年3月23日1665.84億元成交後最少；國指升77點或0.71%，報11020點。恒生科技指數收報8180點，升2.5%。

藍籌41隻升，13隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升9.52%，收報158.8元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌4.36%，收報20.85元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升4.71%，收報293.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；建行（0939）跌1.2%，收報6.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報11.28元，升12.35%；跌幅最大的是鴻騰（6088）收報2.53元，跌4.17%。

北水南下合計淨流入33.93億元，較上日增加263.08%，連續第3日流入，累計流入103.58億元。南水北上合計淨流入38.07億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

第一太平（0142）宣布，進行1億美元股份回購。收報2.62元，升13.9%。

中國通信服務（0552）今年資本開支回復平穩，料今年收入達雙位數增長。收報3.5元，升1.74%。

郵儲銀行（1658）：互聯網存款新規有利遏止存息上升。收報5.92元，跌0.34%。

招商局港口（0144）去年純利51億元 派息0.51元。收報11.74元，跌1.18%。

中信股份（0267）去年純利566億 派息0.388元。收報7.2元，升4.2%。

華潤萬象（1209）去年多賺1.24倍 2025年在管面積目標4億平方米。收報47.95元，跌3.52%。

中遠海運港口（1199）去年多賺12% 派息2.256美仙。收報5.71元，跌2.89%。

石四藥集團（2005）少賺46% 派末期息5仙 全年派息削9%。收報4.57元，升5.79%。

都市麗人（2298）去年虧損減少至1.2億元人幣，不派息。收報1.12元，跌1.7%。

多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報3.11元，跌2.81%；中行（3988）收報2.92元，跌1.02%；中銀香港（2388）收報28.45元，升0.71%；長城汽車（2333）收報22.1元，升5.24%；香港電視（1137）收報13.32元，升4.39%；萬洲（0288）收報7.22元，升2.56%；呷哺呷哺（0520）收報16.58元，升3.75%。

破頂股表現

內房股、物管股破頂，包括，世茂服務（0873）創上市新高，見17.86元，收報17.58元，升3.17%；合景泰富（1813）創上市新高，見14.18元，收報13.8元，升1.02%；寶龍地產（1238）創上市新高，見7.89元，收報7.76元，升6.16%；龍湖（0960）創上市新高，見53.45元，收報53.45元，升3.69%；雅居樂（3383）創52周高，見12.94元，收報12.7元，升0.32%；。

內需消費股破頂，包括嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見803.5元，收報800元，無升跌；特步（1368）創52周高，見4.77元，收報4.66元，升0.22%；周生生（0116）創52周高，見12.6元，收報12.38元，跌0.16%；中國中藥（0570）創52周高，見4.97元，收報4.9元，升2.73%。

其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見27.2元，收報27.1元，升4.03%；稻草熊（2125）創上市新高，見13.44元，收報13.16元，升22.08%；九龍倉集團（0004）創52周高，見21元，收報20.9元，升0.72%；恒地（0012）創52周高，見36元，收報35.95元，升5.89%；叙福樓（1978）創52周高，見0.93元，收報0.87元，升16%；富豪產業（1881）創52周高，見1.63元，收報1.61元，跌0.62%。

今早及隔晚消息股表現

筆記本電腦需求增，宏碁、華碩計劃加價，聯想（0992）創52周高，見11.36元，收報11.28元，升12.35%。

奧園（3883）慷慨派息股價飆近一成，買地預算將控制於銷售25%內。奧園今早公布，純利增41%，末期息人民幣66分及特別股息每股人民幣11分。收報8.71元，升14.15%。

潤地（1109）去年多賺1.2%，核心股東應佔溢利增9%，末期息0.15元人民幣。收報39.2元，跌3.92%。

華潤萬象生活（1209）去年多賺124.1%，核心股東應佔溢利增148.0%，末期息0.132元人民幣。收報47.95元，跌3.52%。

Vesync（2148）去年多賺758.8%，末期息12.74港仙。收報12.76元，跌5.05%。

鴻騰（6088）去年少賺81.5%，不派息。收報2.53元，跌4.17%。

東風（0489）去年少賺16%，不派息。收報6.98元，跌4.25%。

中國銀河（6881）去年多賺38.54%，末期息0.22元人民幣。收報4.86元，跌0.82%。

中通服（0552）去年多賺1.1%，末期息0.1335元人民幣，特別股息每股人民幣0.0267元。收報3.5元，升1.74%。

歌禮製藥（1672）虧損擴大118%至2.09億元，不派息。收報2.86元，跌1.38%。

中軟國際（0354）去年多賺26.5%，末期息2.9港仙。收報7.94元，升5.31%。

比亞迪（1211）去年多賺1.6倍 料首季純利急增。收報170.4元，跌0.41%。

安樂工程（1977）去年收9000萬補貼 鄭若驊潘樂陶全年袋近億元股息。收報1.48元，跌3.89%。

騰訊（0700）伙Audi加強智慧出行體驗。收報609.5元，跌0.41%。

小米集團（1810）推11系列3款新手機 最平2299人幣。收報25.6元，升2.2%。

郵儲銀行（1658）去年多賺半成 派息0.2085元人幣。收報5.92元，跌0.34%。

京東健康（6618）Non-IFRS增加1.2倍至7.49億人幣 不派息。收報114.8元，升7.59%。

建設銀行（0939）：今年淨息差料保持平穩。收報6.6元，跌1.2%。

稻草熊娛樂（2125）經調整純利增1倍至1.31億人幣 不派息。創上市新高，見13.44元，收報13.16元，升22.08%。

聯泰控股（0311）去年盈轉虧 蝕2.17億元。報0.38元，跌12.64%。

恒大汽車（0708）指官媒文章非針對公司 不要過分解讀。收報57元，跌2.73%。

華誼騰訊娛樂（0419）料今年來自娛樂及媒體業務收入大幅增加。收報0.59元，升15.69%。

雅迪集團（1585）去年純利增近9成 派息0.19元。收報17.56元，跌0.11%。

新鴻基地產（0016）簽168億五年期銀團貸款。開市報117.3元，升0.95%。收報122元，升4.99%。