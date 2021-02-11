「起底」Archegos Capital

Archegos Capital是著名韓裔基金經理Hwang Sung Kook（Bill Hwang）擁有的家族投資工具。Bill Hwang是對沖基金泰斗朱利安·羅伯遜(Julian Robertson)的門徒，羅伯遜於1980年創立了老虎基金(Tiger Management)，雖然該基金在成立近20年後清盤，但羅伯遜繼續培養了一些投資人並從事基金管理工作，華爾街稱這些投資人為「虎仔」，而Bill Hwang就是「虎仔」之一。

Bill Hwang 在2010年管理Tiger Asia Management 時，曾遭香港證監會起訴，指基金涉嫌內幕交易，事件糾纏逾三年，最終以Tiger Asia 承認違反內幕交易法例，被重罰4500萬元。2014年證監會更頒令禁止Tiger Asia 及Bill Hwang 投資港股，禁令為期4年。

對於Archegos擬遭斬倉一事，羅伯遜表示，對有關事件發生在Bill Hwang身上感遺憾，重申自己是Bill Hwang的超級粉絲，將繼續投資Bill Hwang。

Archegos 的投資範疇

Archegos專注於投資在美國、中國、日本、韓國和歐洲上市的股票。據《華爾街日報》報道，Archegos管理約100億美元(約780億港元)的自有資金。但由於Archegos獲得了銀行提供的槓桿，該基金上周四和上周五被平掉的總倉位接近300億美元。

Archegos遭斬倉危機

Archegos Capital以高槓桿操作見稱，並一直以高槓桿方式押注騰訊音樂（TME）、霧芯（RLX）及等中概股及新經濟股，惟上周其「重倉」的中概股暴跌，引發它被銀行「call孖展」，更引發火燒連環船，市傳已波及多家投行。

據報，目前有9隻股票受事件影響，包括互聯網和娛樂公司ViacomCBS、Discovery、Shopify、騰訊音樂、百度、跟誰學、愛奇藝、唯品會，以及英國線上零售商Farfetch。

涉事銀行損失情況

野村及瑞信等大行先後宣布因一名客戶的交易而蒙受損失，但沒有直說是哪位客戶。據外電報道，該名客戶正是Archegos，其中野村指損失料達20億美元，而外電報道，瑞信估計損損失10億至40億美元，兩銀行損失有機會高達60億美元。

此外，摩根士丹利上周五出售與 Archegos 相關的股票資產，涉約40億美元。高盛指出，Archegos被斬倉一事對公司損失不大。德意志銀行亦發聲明指，已經把風險敞口減至較低水平而毫無損失，並且預計繼續削減也不會發生任何損失。

爆倉事件或餘波未了

《彭博》引述銀行和知情人士表示，雖然事件對整個金融市場的影響有限，但與Archegos有關的押注平倉，可能尚未完結。瑞信和其他一些銀行表示，仍在退出頭寸的過程中。

然而，股市向來「有危便有機」。花旗集團發表報告指，現時或許是買入百度、騰訊音樂和唯品會等股票的機會。

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