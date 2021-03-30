香港航空試用國際航協 Travel Pass旅行通行證
文章日期：2021年3月30日 16:03
香港航空今日宣布，將試用國際航協的旅行通行證 「Travel Pass」，以支持旅業復蘇。香港航空指，在試驗期間，將與國際航空運輸協會緊密合作，測試旅行通行證的實驗室應用程式（Lab App）這個重要部分，在特選航線的乘客會獲邀請參與，先下載應用程式並建立電子賬戶，再選擇參與的醫療服務機構進行檢測。
註冊的實驗室將透過安全加密通道驗証旅客身份，並將COVID-19測試結果或疫苗接種證明直接傳送到旅客的流動裝置，然後將根據全球大部分航空公司和機場都使用的COVID-19健康要求全球登記冊進行查核，以確保旅客在收到 「OK to Travel」出發許可訊息之前符合監管要求。
香港航空服務部總監Chris Birt表示，對國際航空運輸協會這個以客為本的電子措施表示讚賞，認為將在日後旅行時，會幫助旅客和航空公司管理可驗證的健康證明。Chris Birt又稱，由於現時疫情環境不斷變化，各地政府亦頻頻修改邊境限制，旅行通行證無疑是乘客獲取最新旅行信息、確保符合最新入境要求，以及讓旅客安全可靠地管理電子健康証件的最佳選擇。
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