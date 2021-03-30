惠譽稱，雖然蘇伊士運河當局指擱淺的長賜號已經脫困，運河料在數小時內復航，但是最終招致的損失，會視乎拖救公司何時全面替船隻解困，及運河何時恢復正常營運而定，估計今次事件招致以億計歐元，當中招致的貨損索償恐料超過10億美元，這大部份與拖救費用有關。

與船身、貨運保險及船東投購的船身保險公司所承擔的拖救費用，則料低於10億美元。不過，長賜號船上的貨主，會因應船上的易腐貨物及供應鏈受干擾情況，以至運河當局，均會向船東互保協會索償。根據報道，有超過300艘船隻被困。

據該行理解，今次事件有關的損失，很大部份由環球的再保公司承保。若獨立去看，該等重大損失事件，對再保公司的信貸情況中立，但是這會令環球的再保公司上半年度盈利受壓。同時因為此前美國出現暴雪、澳洲出現水災，加上新冠肺炎疫情帶來的影響，事件將對全球的再保公司盈利壓力，產生雪上加霜的效應。事件會令商業保險及再保市場帶來額外的壓力，最終令到本已困難的市場，需要面對保費加價的壓力。

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