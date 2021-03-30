該集團指出，其大部分營運公司在新冠肺炎疫情下錄強勁表現，加上增長前景、產生現金之情況以及回復能力，認為集團的股份價值被大幅低估。過去六個月股價相對經調整資產淨值之平均折讓約為64.9%，按昨日收市價計算則約為64.6%。經檢討資金分配後，認為現時是合適時機實施股份購回計劃。另擬撥出最少25%之經常性溢利作為向股東派付分派的承諾。

一太同時宣布20年度全年業績，經常性溢利按年增長11%至22.62億元；並且扭虧為盈，全年股東應佔溢利為15.73億元；每股派末期息為0.075元，按年增加7.14%。期內該集團的消費性食品業務經常性溢利按年增長16.04%，達1.84億美元；菲律賓的電訊業務之經常性溢利則按年增長13.08%，達到1.35億美元；基建業務的經常性溢利按年跌29.23%至只有8230萬美元。現時一太主要經印多福經營「營多麵」業務出口至80個國家而聞名，另在菲律賓及東南亞經營電訊、基建、發電及礦業。

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